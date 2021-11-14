وزير الاقتصاد: قطاع الوظائف في الإمارات يستعيد مستويات ما قبل الجائحة

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن القطاع الخاص في دولة الإمارات شهد معدلات تعافٍ أفضل من المتوقع، في ضوء الاستجابة المنهجية السريعة والاستباقية التي طورتها الدولة، ونتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة والمتكاملة التي تم تبنيها، لتحقيق الدعم الفوري والنمو الطويل الأمد للاقتصاد الوطني.

وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حول السياسات الاقتصادية الجديدة المحفزة للازدهار واستعادة النمو في مرحلة ما بعد "كوفيد-19" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "عززت المؤشرات الإيجابية التي حققتها الدولة مستويات التفاؤل بشأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية العام الجاري، وخلال المرحلة المقبلة، إذ حقق عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 نمواً بنسبة 47%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وفيما يتعلق بالتوظيف قال المري "استعادت الوظائف المعلن عنها مستويات ما قبل الجائحة، بواقع 120 ألفاً إلى 160 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن في عام 2021"، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأوضح أن الصادرات غير النفطية ازدادت بنسبة 40%، عن مستوياتها في 2019، وتعافى حجم التدفقات الاستثمارية، وكذلك عدد السياح وزوار الدولة»، مشيراً إلى أن "إكسبو 2020 دبي" قدم حافزاً جيداً للنشاط الاقتصادي في الدولة من خلال استقطاب الوفود الرسمية والتجارية والشركات والزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.