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بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع 3 اتفاقيات بـ 118 مليون دولار

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اقتصاد السعودية

بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع 3 اتفاقيات بـ 118 مليون دولار

تضمنت وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية مع البنك السعودي البريطاني "ساب"

دبي - العربية.نت

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وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، اليوم الاثنين، 3 اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية بقيمة 117 مليون ريال، على هامش القمة السعودية السنوية التاسعة للتمويل التجاري، بمشاركة فعّالة من بنك التصدير والاستيراد السعودي الراعي البلاتيني للقمة، وذلك تحت عنوان "المرونة في التجارة وسلاسل الإمداد وإدارة الخزينة".

ووقع بنك التصدير والاستيراد السعودي على وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية مع البنك السعودي البريطاني "ساب" قيمتها 238 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 63.5 مليون دولار.

تتيح الوثيقة لبنك "ساب" رفع قدراته لقبول وزيادة تعزيز الاعتمادات المستندية لصالح الصادرات السعودية، والتوسع في تعاملاته مع البنوك الأجنبية المصدرة للاعتمادات المستندية، حيث تسهم التغطية التأمينية إلى زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.

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كما وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات خطوط ائتمان مع بنك المال الأردني والمصرف الأهلي العراقي بقيمة إجمالية 55 مليون دولار لدعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية في السوقين الأردني والعراقي.

وتكتسب الاتفاقيتان أهميتهما من الفرص الواعدة للصادرات السعودية لدى البلدين الشقيقين والسمعة الطيبة للمنتجات السعودية غير النفطية التي تتميز بالجودة العالية والتنافسية في القطاعات الحيوية التي تثري أسواق المنطقة وتسهم في دعم العلاقات التجارية بين المملكة والدولتين الشقيقتين.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود مشتركة لتحقيق الاستدامة الصناعية والمالية، وتطوير الأعمال، وجذب الاستثمار، وتوفير الوظائف، وتشغيل المرافق اللوجستية والشركات والبنوك، وغيرها من أطراف العلاقة بعمليات التصدير، وذلك في ظل مؤشرات إيجابية في الربع الثاني من العام الحالي أشارت لارتفاع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنسبة 8.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

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