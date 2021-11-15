قناة السويس: زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 80 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 45 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.9 مليون طن، فيما عبرت 35 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.5 مليون طن.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تشهد زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وجاهزيتها لاستقبال كافة أنواع السفن لاسيما سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مؤكداً استمرار جهود الهيئة نحو المضي قدماً لاستكمال مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يضمن رفع كفاءة وتصنيف القناة ويحافظ على مكانتها الرائدة فى المجتمع الملاحي.

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وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة OOCL UNITED KINGDOM التي ترفع علم هونج كونج بحمولة كلية 220 ألف طن، في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات الليبيرية MSC AMELIA على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها ٢٣٥ ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة اليوم الاثنين، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت 24 سفينة حاويات و23 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 17 سفينة من ناقلات البترول الضخمة وناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، و16 سفينة من الأنواع المختلفة الأخرى.