.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قناة السويس: زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة

  • الخط
قناة السويس مناسبة
قناة السويس
قناة السويس

قناة السويس: زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة

عبور 80 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية 5.4 مليون طن

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 80 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 45 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.9 مليون طن، فيما عبرت 35 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.5 مليون طن.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تشهد زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وجاهزيتها لاستقبال كافة أنواع السفن لاسيما سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مؤكداً استمرار جهود الهيئة نحو المضي قدماً لاستكمال مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يضمن رفع كفاءة وتصنيف القناة ويحافظ على مكانتها الرائدة فى المجتمع الملاحي.

مؤسس "إعمار" للعربية: نتطلع لبيع 50% من "نمشي" لمستثمرين محليين وأجانب قصص اقتصادية إعمار مؤسس "إعمار" للعربية: نتطلع لبيع 50% من "نمشي" لمستثمرين محليين وأجانب

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة OOCL UNITED KINGDOM التي ترفع علم هونج كونج بحمولة كلية 220 ألف طن، في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات الليبيرية MSC AMELIA على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها ٢٣٥ ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة اليوم الاثنين، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت 24 سفينة حاويات و23 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 17 سفينة من ناقلات البترول الضخمة وناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، و16 سفينة من الأنواع المختلفة الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك
هكذا حاول هذا السفير منع هجوم قتل نحو 2300 أميركي هكذا حاول هذا السفير منع هجوم قتل نحو 2300 أميركي
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
3 توابل 3 توابل "تطيل العمر" وتحميك من أمراض خطيرة
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟
مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك
قبل أن تذهب
تقرير أميركي صادم عن أنشطة حزب الله في أميركا الجنوبية
تقرير أميركي صادم عن أنشطة حزب الله في أميركا الجنوبية
اكتشف المزيد