وصول 121 ألف طن قمح إلى السعودية من استثمارات "سالك" في الخارج

قالت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إن شحنتيها القادمتين من استثماراتها في أوكرانيا وتزنان 121 ألف طن من القمح وصلت إحداهما ميناء جدة الإسلامي والأخرى ميناء ينبع التجاري.

وأضافت "سالك" في بيان لها، أن الشحنتين تقعان في إطار مناقصتها مع المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة.

مادة اعلانية

ونوهت "سالك" إلى أنها سوف تورد كمية المناقصة عبر ست شحنات خلال العام الميلادي الجاري حيث وصلت الشحنة الأولى عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والثانية بلغت ميناء جازان في حين تصل الشحنتين الأخيرتين تباعا من استثمارات “سالك” في كندا وأستراليا.

يشار إلى أن استثمار “سالك” في أوكرانيا كان بتمويل من مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج إحدى برامج صندوق التنمية الزراعية حيث تدير "مجموعة كونتيننتال فارمز" 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في الغرب الأوكراني وتنتج سنويا مليون طن من الحبوب.