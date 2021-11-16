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إسرائيل والإمارات تطلقان محادثات تجارة حرة

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الإمارات وإسرائيل اقتصاد مناسبة
علما الإمارات وإسرائيل
الإمارات وإسرائيل

إسرائيل والإمارات تطلقان محادثات تجارة حرة

مسؤولون إسرائيليون بارزون من فريق التفاوض يقومون بزيارة لدبي في الوقت الراهن

القدس - رويترز

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قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والإمارات أطلقتا محادثات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما.

وعقدت الوزيرة أورنا باربيفاي اجتماعا عن بعد مع نظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق المري لبدء المفاوضات. وأضافت الوزيرة أن مسؤولين إسرائيليين بارزين من فريق التفاوض يقومون بزيارة لدبي في الوقت الراهن تستمر حتى يوم الخميس لإجراء المزيد من المحادثات.

طبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل العام الماضي وزادت التجارة بين البلدين بدرجة كبيرة فبلغت تجارة البضائع وحدها نحو 500 مليون دولار منذ بداية 2021 ارتفاعا من 125 مليون في 2020 بكامله ومن المتوقع أن تستمر في زيادة.

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وقالت باربيفاي للمري وفقا لما نقلته وزارة الاقتصاد الإسرائيلية "هذا الاتفاق سيعزز بدرجة كبيرة التجارة بين البلدين ويلغي الحواجز ويوسع التعاون الاقتصادي".

وقال مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي أوهاد كوهين، إنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الإمارات بشأن قضايا تتعلق بتجارة السلع والخدمات والإجراءات التنظيمية والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

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