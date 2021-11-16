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السعودية تسمح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات

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السعودية تسمح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات

مجلس الوزراء يفوض وزير الطاقة ببحث التعاون مع الصين في الطاقة الهيدروجينية

دبي - العربية.نت

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فوض مجلس الوزراء السعودي، وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين في مجال الطاقة الهيدروجينية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض المجلس بجلسته اليوم الثلاثاء، وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الصحة في المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون من أجل تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة.

وأقر المجلس قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج، بجانب الموافقة على تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 165) لمة تسعة أشهر إضافية، المتضمنة بأن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه - بعد نفاذه - وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.

كما قرر المجلس السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، واعتمد الحسابين الختاميين لجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، لعامين ماليين سابقين.

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