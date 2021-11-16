.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دبي تبدأ إصدار إذن دخول مدته 5 سنوات لموظفي الشركات العالمية 

  • الخط
إمارة دبي
إمارة دبي
اقتصاد دبي

دبي تبدأ إصدار إذن دخول مدته 5 سنوات لموظفي الشركات العالمية

سيتيح الإذن الدخول عدة مرات خلال المدة المسموح بها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن بدء إصدار إذن دخول لمرات متعددة لإمارة دبي مدته خمس سنوات، لموظفي الشركات العالمية المتواجدة في الإمارة.

وقال الشيخ حمدان في تغريدات على "تويتر": اليوم الثلاثاء: "هدفنا هو التيسير على المؤسسات وتمكين فرق عملها من التحرك بسرعة وسهولة من وإلى دبي للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض المقامة فيها على مدار العام".

وأضاف الشيخ حمدان: "إن التطوير المستمر للأطر المنظمة لبيئة العمل ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز عوامل الجذب والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار، عوامل تؤكد مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش في العالم، كونها تلبي احتياجات مجتمعها وتستبقها بإجراءات تعين مختلف مكوناته من مؤسسات وأفراد على النجاح والتميز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تقلل مضادات الاكتئاب من خطر الوفاة بسبب كورونا؟ هل تقلل مضادات الاكتئاب من خطر الوفاة بسبب كورونا؟
كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
فيديو صادم.. مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت فيديو صادم.. مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت
قبل أن تذهب
بعد دعوات صربية بالانفصال.. شبح حرب البلقان تطل من جديد
بعد دعوات صربية بالانفصال.. شبح حرب البلقان تطل من جديد
اكتشف المزيد