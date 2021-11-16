دبي تبدأ إصدار إذن دخول مدته 5 سنوات لموظفي الشركات العالمية 

كشف ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن بدء إصدار إذن دخول لمرات متعددة لإمارة دبي مدته خمس سنوات، لموظفي الشركات العالمية المتواجدة في الإمارة.

وقال الشيخ حمدان في تغريدات على "تويتر": اليوم الثلاثاء: "هدفنا هو التيسير على المؤسسات وتمكين فرق عملها من التحرك بسرعة وسهولة من وإلى دبي للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض المقامة فيها على مدار العام".

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وأضاف الشيخ حمدان: "إن التطوير المستمر للأطر المنظمة لبيئة العمل ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز عوامل الجذب والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار، عوامل تؤكد مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش في العالم، كونها تلبي احتياجات مجتمعها وتستبقها بإجراءات تعين مختلف مكوناته من مؤسسات وأفراد على النجاح والتميز".