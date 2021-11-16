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مصر تحقق معدل بطالة 7.5% خلال الربع الثالث من 2021

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مصر تحقق معدل بطالة 7.5% خلال الربع الثالث من 2021

أعداد المشتغلين في مصر ارتفعت بثلاثة ملايين فرد عام 2021

القاهرة - رويترز

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء أن مصر حققت معدل بطالة 7.5% خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة مع 7.3 في الربع السابق.

كانت أعداد المشتغلين في مصر، قد ارتفعت بثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام 2020، بحسب تقرير سابق صادر عن مجلس الوزراء.

وأرجع التقرير أسباب تراجع معدل البطالة، برغم استمرار بعض من تداعيات جائحة كورونا، إلى مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدراً كبيراً من العمالة، وتحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي كان له ثماره في تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل البطالة في مصر.

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كشف التقرير استمرار تعافي مؤشرات سوق العمل بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016.

كما سجل معدل البطالة في الربع ذاته 9.6% عام 2020، 7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017.

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