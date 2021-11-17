.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تقدم في محادثات التجارة الحرة بين الإمارات والهند وإندونيسيا

  • الخط
حاويات في أحد موانئ الصين (فؤانس برس)
حاويات
اقتصاد الإمارات

تقدم في محادثات التجارة الحرة بين الإمارات والهند وإندونيسيا

الإمارات تسعى لإبرام اتفاقيات تجارية مع 8 دول

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير التجارة الإماراتي، اليوم الأربعاء، إن محادثات التجارة الحرة بين الإمارات والهند وإندونيسيا تحرز تقدما جيدا، وذلك بعد يوم من بدء محادثات مماثلة مع إسرائيل.

وكشفت الإمارات في سبتمبر/أيلول أنها ستسعى لإبرام اتفاقيات اقتصادية مع 8 دول هي الهند وبريطانيا وكوريا الجنوبية وإثيوبيا وإندونيسيا وإسرائيل وكينيا وتركيا.

وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي قد قال في وقت سابق إنه يأمل في إتمام بعض من هذه الصفقات بحلول نهاية العام الجاري.

الهند والإمارات تعتزمان رفع التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار اقتصاد اقتصاد الإمارات الهند والإمارات تعتزمان رفع التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار

وأفاد الوزير: "نحرز تقدما ممتازا في مفاوضاتنا مع الهند وإندونيسيا، ونأمل أن تكون محادثاتنا مع إسرائيل مثمرة بنفس القدر".

وأضاف أن المحادثات مع إسرائيل كانت "امتدادا طبيعيا" للعلاقة الجديدة مع إسرائيل التي تشكلت بعد إقامة البلدين علاقات دبلوماسية في أغسطس/آب الماضي.

وبدأت الإمارات مفاوضات مع كوريا الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول. وهي تسمي الصفقات التجارية التي تسعى لإبرامها باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
نسوة في الهند يدمّرن متجر كحوليات.. فيديو يجتاح التواصل نسوة في الهند يدمّرن متجر كحوليات.. فيديو يجتاح التواصل
الأكثر قراءة
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
جديد جديد "سفاح الجيزة".. كاميرا مراقبة كشفت وجهه وأوقعته
جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع! جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع!
بالفيديو.. مسؤول يحاول دهس موظفي شركته بالكويت بالفيديو.. مسؤول يحاول دهس موظفي شركته بالكويت
بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أميركا بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أميركا
قبل أن تذهب
رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة في لبنان يفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة
رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة في لبنان يفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة
اكتشف المزيد