تقدم في محادثات التجارة الحرة بين الإمارات والهند وإندونيسيا

قال وزير التجارة الإماراتي، اليوم الأربعاء، إن محادثات التجارة الحرة بين الإمارات والهند وإندونيسيا تحرز تقدما جيدا، وذلك بعد يوم من بدء محادثات مماثلة مع إسرائيل.

وكشفت الإمارات في سبتمبر/أيلول أنها ستسعى لإبرام اتفاقيات اقتصادية مع 8 دول هي الهند وبريطانيا وكوريا الجنوبية وإثيوبيا وإندونيسيا وإسرائيل وكينيا وتركيا.

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وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي قد قال في وقت سابق إنه يأمل في إتمام بعض من هذه الصفقات بحلول نهاية العام الجاري.

وأفاد الوزير: "نحرز تقدما ممتازا في مفاوضاتنا مع الهند وإندونيسيا، ونأمل أن تكون محادثاتنا مع إسرائيل مثمرة بنفس القدر".

وأضاف أن المحادثات مع إسرائيل كانت "امتدادا طبيعيا" للعلاقة الجديدة مع إسرائيل التي تشكلت بعد إقامة البلدين علاقات دبلوماسية في أغسطس/آب الماضي.

وبدأت الإمارات مفاوضات مع كوريا الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول. وهي تسمي الصفقات التجارية التي تسعى لإبرامها باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.