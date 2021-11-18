.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البيت الأبيض: تراجع اختناق سلاسل التوريد في الولايات المتحدة

  • الخط
سلاسل الإمدادات
حاويات للشحن
اقتصاد أميركا

البيت الأبيض: تراجع اختناق سلاسل التوريد في الولايات المتحدة

قال إن قطاع الشحن العالمي تهيمن عليه 3 تحالفات نقل في المحيطات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البيت الأبيض أن مشكلة اختناق سلاسل الإنتاج بدأت بالتراجع في أميركا مع تحرك المزيد من السلع والبضائع أكثر من ذي قبل.

وشدد على أهمية الحاجة لمزيد من العمل لضمان منافسة عادلة في قطاع الشحن العالمي والذي تهيمن عليه 3 تحالفات نقل في المحيطات.

وقال المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض في مدونة جديدة، إن اللجنة البحرية الاتحادية، وهي وكالة مستقلة، تحقق بالفعل في رسوم الشحن الزائدة عن الحد، لكن عليها بحث استخدام أدوات أخرى، ومنها مواجهة تحالفات النقل إذا تسببت في تكاليف أو تأجيلات غير منطقية.

غولدمان ساكس يحذر.. "جشع" الأسواق يتفوق على الخوف قصص اقتصادية الأسواق العالمية غولدمان ساكس يحذر.. "جشع" الأسواق يتفوق على الخوف

كما حث الكونغرس على سن تشريعات لإعطاء اللجنة مزيدا من الأدوات للإشراف على قطاع الشحن العالمي، ومن ذلك زيادة الشفافية بشأن الرسوم التي تفرضها الناقلات على عملائها.

وتسابق إدارة الرئيس جو بايدن الزمن للتصدي لمشكلات سلاسل التوريد التي ظهرت في أعقاب تعاف أقوى من المتوقع من جائحة كوفيد-19، مما زاد من نقص المنتجات ورفع مستوى التضخم.

وانصب التركيز في معظمه على الموانئ الأميركية، التي غمرتها البضائع نتيجة للتحول الهائل في الإنفاق الاستهلاكي خلال الجائحة، من السفر وتناول الطعام إلى السلع المادية.

وقللت الجائحة كذلك عدد العمال اللازمين للحفاظ على تدفق البضائع بسلاسة. وتقاعد سائقو الشاحنات المتقدمون في العمر مبكرا، في حين حدت تدابير مكافحة العدوى من عمال الشحن والتفريغ والمستودعات.

وقال البيت الأبيض إن البيانات الجديدة أظهرت استمرار التحسين، إذ سجلت الحاويات المستوردة في موانئ لوس انجليس ولونج بيتش وكاليفورنيا رقما قياسيا من يناير إلى أكتوبر، وارتفعت مخزونات التجزئة أربعة في المئة عن 2020 وبلغت نسبة توافرها في المتاجر 90 في المئة، وهو ما يقل واحدا في المئة فقط عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض "الخبر السار هو أننا ننقل بضائع أكثر من أي وقت مضى ونرى أن متاجر التجزئة ممتلئة بالكامل، فضلا عن أن الموانئ تنقل هذه البضائع بسرعة أكبر.. وهذا يعني أنه سيكون موسم عطلة طبيعيا للأميركيين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
دراسة تثبت علمياً مقولة دراسة تثبت علمياً مقولة "ما أعز من الولد إلا ولد الولد"
الأكثر قراءة
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قبل أن تذهب
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
اكتشف المزيد