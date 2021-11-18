تحويلات المصريين بالخارج 21.4 مليار دولار خلال 8 شهور

قال وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، الدكتور عادل عبد العظيم، اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أغسطس 2021 ارتفاعا بمعدل 11.6%، لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020.

وأضاف في بيان، أنه بذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 نحو 21.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو ملياري دولار بمعدل 10.4% مقارنة بالفترة من يناير إلى أغسطس 2020.

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وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قد ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي 2021 بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال الفترة يناير/يوليو 2020.

دفعت السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري السيولة الدولارية الواردة من الخارج إلى السوق الرسمية وخزائن البنوك. حيث تسبب وقف تجارة العملة وعمليات الدولرة في أن تتجه تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، ما دفعها إلى تسجيل مستويات قياسية وتاريخية.

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020 / 2021 والتي كشفت بيانات إيجابية. حيث ‏‏‏ارتفاع التحويلات بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار.

وذكر أن التحويلات حققت أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020.