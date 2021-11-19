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الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

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الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

يراهن المتداولون على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أسرع من المتوقع

لندن - رويترز

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يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مقابل العملات الرئيسية المنافسة اليوم الجمعة، حيث يراهن المتداولون على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أسرع من المتوقع وسط ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.

كان اليورو أحد أكبر الخاسرين مقابل الدولار، وفي طريقه لينخفض نحو 1% هذا الأسبوع، مع معارضة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لتوقعات تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وأكدت لاجارد على موقفها اليوم الجمعة قائلة إن المركزي الأوروبي يجب ألا يشدد السياسة النقدية لأنه قد يخنق الانتعاش.

وهبط اليورو في أحدث التداولات 0.5% مسجلا 1.13195 دولار.

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ويظهر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أنه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% تقريبا.

وارتفع الدولار 0.4% خلال اليوم إلى 95.899 بالقرب من أعلى مستوى له في 16 شهرا عند 96.266 يوم الأربعاء.

وتتزايد التوقعات بأن الدولار يمكن أن يزداد قوة في العام المقبل.

وتجاوزت مبيعات التجزئة الأميركية التوقعات هذا الأسبوع بعد بيانات غبر متوقعة لارتفاع التضخم الأسبوع الماضي. في غضون ذلك تكافح الحكومات في أوروبا ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا وكانت البيانات الاقتصادية متباينة.

وتراجع الين الياباني قليلا مقابل الدولار بعد أن كشفت الحكومة اليابانية النقاب عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 55.7 تريليون ين (490 مليار دولار). وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.2% مقابل الين إلى 114.490 ين.

وتخلى الجنيه الإسترليني عن بعض مكاسبه الأخيرة وانخفض 0.4% عند 1.34440 دولار.

وهبط سعر عملة بتكوين المشفرة لأقل من 60 ألف دولار في طريقها لأسوأ أسبوع في ستة أشهر وسجلت في أحدث التداولات حوالي 57500 دولار.

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