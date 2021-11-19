الليرة التركية تخسر 11.5% خلال أسبوع بعد أحدث خفض لأسعار الفائدة

قلصت الليرة التركية خسائرها المبكرة اليوم الجمعة بعد يوم من هبوطها نحو 6% عندما خفض البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى مزيد من التيسير النقدي حتى مع تزايد مخاطر التضخم.

وبلغ سعر الليرة 11.085 للدولار، لكنها حومت قرب إغلاق أمس الخميس بعدما تراجعت إلى 11.2 للدولار خلال الليل.

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وسجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 11.3 للدولار أمس الخميس، لتبلغ خسائرها هذا الأسبوع نحو 11.5% بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15%.

وخسرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها خلال الشهور الثمانية الماضية، بسبب مخاوف المستثمرين والمدخرين من التيسير النقدي قبل الأوان، ومع صعود التضخم ليقترب من 20%.

وبعد يوم من تعهد أردوغان بمواصلة معركته ضد أسعار الفائدة "إلى النهاية"، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس أخرى إلى 15%.

وخالف البنك التوقعات وخفض الفائدة 400 نقطة أساس حتى الآن منذ سبتمبر.