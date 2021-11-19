.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الليرة التركية تخسر 11.5% خلال أسبوع بعد أحدث خفض لأسعار الفائدة

  • الخط
الليرة التركية
الليرة التركية
اقتصاد تركيا

الليرة التركية تخسر 11.5% خلال أسبوع بعد أحدث خفض لأسعار الفائدة

الليرة التركية تحوم قرب أدنى مستوى

إسطنبول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قلصت الليرة التركية خسائرها المبكرة اليوم الجمعة بعد يوم من هبوطها نحو 6% عندما خفض البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى مزيد من التيسير النقدي حتى مع تزايد مخاطر التضخم.

وبلغ سعر الليرة 11.085 للدولار، لكنها حومت قرب إغلاق أمس الخميس بعدما تراجعت إلى 11.2 للدولار خلال الليل.

وسجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 11.3 للدولار أمس الخميس، لتبلغ خسائرها هذا الأسبوع نحو 11.5% بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15%.

هبوط حاد لليرة التركية بعد أحدث خفض للفائدة بضغط من أردوغان قصص اقتصادية الليرة التركية هبوط حاد لليرة التركية بعد أحدث خفض للفائدة بضغط من أردوغان

وخسرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها خلال الشهور الثمانية الماضية، بسبب مخاوف المستثمرين والمدخرين من التيسير النقدي قبل الأوان، ومع صعود التضخم ليقترب من 20%.

وبعد يوم من تعهد أردوغان بمواصلة معركته ضد أسعار الفائدة "إلى النهاية"، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس أخرى إلى 15%.

وخالف البنك التوقعات وخفض الفائدة 400 نقطة أساس حتى الآن منذ سبتمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان "من أجل التكريم"
خبراء يحددون 6 عادات لمناعة صلبة في زمن كورونا خبراء يحددون 6 عادات لمناعة صلبة في زمن كورونا
الأكثر قراءة
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟
أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة
محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها
قبل أن تذهب
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
اكتشف المزيد