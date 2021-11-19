حاكم مصرف لبنان يسلم تقريراً بشأن التدقيق المالي لحساباته الشخصية

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان اليوم الجمعة، إنه سلّم رئيس الوزراء نجيب ميقاني تقريرا للتدقيق المالي بحساباته الشخصية.

1/4 إستقبل الرئيس ميقاتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي قال: "سلمت الرئيس التقرير الذي أعدته شركة سمعان وغلام للتدقيق BBO بناءً على طلب مني والذي يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ سنة ونصف وهي موضوع تحقيقات قضائية ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 19, 2021

وأضاف في تصريحات نشرتها رئاسة الحكومة اللبنانية عبر تويتر "سلمتُ التقرير انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولتكون لديه (ميقاتي) المعطيات المدققة التي تثبت أن لا أموال دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة فوري".

مادة اعلانية

وتابع "لا أموال من مصرف لبنان استفدت منها شخصياً، وحساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماما عن حسابات البنك المركزي".