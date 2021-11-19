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حاكم مصرف لبنان يسلم تقريراً بشأن التدقيق المالي لحساباته الشخصية

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حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
مصرف لبنان

حاكم مصرف لبنان يسلم تقريراً بشأن التدقيق المالي لحساباته الشخصية

قال: لا أموال من مصرف لبنان استفدت منها شخصياً

فرانس برس

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قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان اليوم الجمعة، إنه سلّم رئيس الوزراء نجيب ميقاني تقريرا للتدقيق المالي بحساباته الشخصية.

وأضاف في تصريحات نشرتها رئاسة الحكومة اللبنانية عبر تويتر "سلمتُ التقرير انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولتكون لديه (ميقاتي) المعطيات المدققة التي تثبت أن لا أموال دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة فوري".

وتابع "لا أموال من مصرف لبنان استفدت منها شخصياً، وحساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماما عن حسابات البنك المركزي".

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