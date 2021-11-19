لاغارد تعارض رفع أسعار الفائدة في أوروبا

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنه يتعين على البنك عدم تشديد السياسة النقدية قريبا، بالرغم من التضخم "المؤلم غير المرحب به".

وقالت لاغارد خلال فعاليات المؤتمر المصرفي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية، إن البنك المركزي الأوروبي يأخذ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار "بجدية بالغة".

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وأكدت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء أنها لا تتصور حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وترتفع الأسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الوقت الحالي بأسرع وتيرة لها منذ عام 2008. ورغم التوقعات بتراجع حدة التضخم خلال عام 2022، فإنه سوف يتسارع في البداية على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، وهي عوامل يرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أنها مؤقتة إلى حد كبير.