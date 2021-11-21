.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا تغازل إفريقيا.. وبلينكن: نحن نستثمر هناك

  • الخط
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في روما (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية)
أفريقيا

أميركا تغازل إفريقيا.. وبلينكن: نحن نستثمر هناك

تصريحاته جاءت في الوقت الذي شهد فيه توقيع عقود بأكثر من مليار دولار في دكار

دكار - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، إن بلاده تستثمر في إفريقيا دون فرض مستويات لا يمكن تحملها من الديون. جاءت تصريحات بلينكن في الوقت الذي شهد فيه توقيع عقود تزيد قيمتها على مليار دولار في العاصمة السنغالية دكار.

وتوصف هذه الصفقات بين أربع شركات أميركية والسنغال بأنها جزء من جهود بلاده لمساعدة إفريقيا في بناء البنية التحتية من خلال صفقات شفافة ومستدامة.

وحرصا منه على عدم توجيه نقد مباشر لمشاريع البنية التحتية الصينية التي تزايدت في العقد الماضي قال بلينكن خلال زيارة لنيجيريا أول أمس الجمعة إن الصفقات الدولية غالبا ما تكون غامضة وإجبارية.

واشنطن تحذر مجموعة "فاغنر" الروسية من التدخل في مالي أميركا روسيا و بوتين واشنطن تحذر مجموعة "فاغنر" الروسية من التدخل في مالي

وقال خلال حفل التوقيع مع وزير الاقتصاد السنغالي أمادو هوت إن الولايات المتحدة تقوم بالاستثمار "دون إثقال كاهل البلاد بديون لا تستطيع تحملها".

وأوضح أنه يشعر بقلق شديد على استقرار مالي المجاورة التي شهدت انقلابين عسكريين خلال الثمانية عشر شهرا الماضية وإن الانتخابات المقبلة هناك يتعين أن تجرى وفق الجدول الزمني الذي وضعته منظمة إيكواس التي تضم دول المنطقة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري فرضت إيكواس، وهي المنظمة السياسية والاقتصادية الرئيسية لدول غرب إفريقيا، عقوبات على القادة الذين يتولون إدارة أمور البلاد للفترة الانتقالية بعد أن أبلغوا المنظمة بأنهم لا يستطيعون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فبراير شباط.

وقال بلينكن للصحافيين "نتطلع إلى استئناف التدفق الكامل للمساعدات بمجرد أن تتولى هذه الحكومة المنتخبة مقاليد الحكم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الفن أخلاق".. أزمة بين حفيد فنان شهير وزوجة هاني شاكر
فيديو يثير زوبعة بمصر.. موظفو شركة اتصالات يضربون زبونا فيديو يثير زوبعة بمصر.. موظفو شركة اتصالات يضربون زبونا
الأكثر قراءة
منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية
المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح
رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس
هذه أفضل فاكهة.. يمكنك تناولها من أجل صحة أمعائك هذه أفضل فاكهة.. يمكنك تناولها من أجل صحة أمعائك
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
لاعبة شهيرة تختفي بعد اتهام بالتحرش .. ومقاطع مريبة تظهر لاعبة شهيرة تختفي بعد اتهام بالتحرش .. ومقاطع مريبة تظهر
قبل أن تذهب
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
اكتشف المزيد