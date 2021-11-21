أميركا تغازل إفريقيا.. وبلينكن: نحن نستثمر هناك

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، إن بلاده تستثمر في إفريقيا دون فرض مستويات لا يمكن تحملها من الديون. جاءت تصريحات بلينكن في الوقت الذي شهد فيه توقيع عقود تزيد قيمتها على مليار دولار في العاصمة السنغالية دكار.

وتوصف هذه الصفقات بين أربع شركات أميركية والسنغال بأنها جزء من جهود بلاده لمساعدة إفريقيا في بناء البنية التحتية من خلال صفقات شفافة ومستدامة.

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وحرصا منه على عدم توجيه نقد مباشر لمشاريع البنية التحتية الصينية التي تزايدت في العقد الماضي قال بلينكن خلال زيارة لنيجيريا أول أمس الجمعة إن الصفقات الدولية غالبا ما تكون غامضة وإجبارية.

وقال خلال حفل التوقيع مع وزير الاقتصاد السنغالي أمادو هوت إن الولايات المتحدة تقوم بالاستثمار "دون إثقال كاهل البلاد بديون لا تستطيع تحملها".

وأوضح أنه يشعر بقلق شديد على استقرار مالي المجاورة التي شهدت انقلابين عسكريين خلال الثمانية عشر شهرا الماضية وإن الانتخابات المقبلة هناك يتعين أن تجرى وفق الجدول الزمني الذي وضعته منظمة إيكواس التي تضم دول المنطقة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري فرضت إيكواس، وهي المنظمة السياسية والاقتصادية الرئيسية لدول غرب إفريقيا، عقوبات على القادة الذين يتولون إدارة أمور البلاد للفترة الانتقالية بعد أن أبلغوا المنظمة بأنهم لا يستطيعون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فبراير شباط.

وقال بلينكن للصحافيين "نتطلع إلى استئناف التدفق الكامل للمساعدات بمجرد أن تتولى هذه الحكومة المنتخبة مقاليد الحكم".