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احتياطي الكويت من النقد الأجنبي يقفز إلى 40 مليار دولار

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اقتصاد الكويت

احتياطي الكويت من النقد الأجنبي يقفز إلى 40 مليار دولار

حقق نموا على أساس شهري بلغت نسبته 0.6%

دبي - العربية.نت

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واصل احتياطي الكويت النقدي الأجنبي الارتفاع المتوالي بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 12.43 مليار دينار (40 مليار دولار) محققا نموا على أساس شهري بلغت نسبته 0.6% وبزيادة قدرها نحو 80 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.35 مليار دينار في شهر سبتمبر الماضي.

كان الاحتياطي النقدي قد وصل الى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر من العام الماضي، بعدما بلغ مستوى 13.88 مليار دينار.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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وحتى شهر أغسطس الماضي لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

وفي أغسطس أيضا وصل إجمالي موجودات البنك 12.74 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.49 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 215.63 مليون دينار.

تقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

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