محافظ المركزي البحريني يتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي 3.1% في 2021

قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج في مقابلة مع صحيفة "البلاد" المحلية نُشرت اليوم الأحد، إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد 3.1% في 2021.

وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 1.63 مليار دينار في سبتمبر 2021، ومن المتوقع استمرار زيادتها في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط، وفق ما نقلته "رويترز".

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وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% على أساس سنوي، ومن المقرر ضبط النفقات التشغيلية بما سيسمح باستهداف ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.