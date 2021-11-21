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محافظ المركزي البحريني يتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي 3.1% في 2021

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اقتصاد البحرين

محافظ المركزي البحريني يتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي 3.1% في 2021

الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 1.63 مليار دينار في سبتمبر

دبي - العربية.نت

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قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج في مقابلة مع صحيفة "البلاد" المحلية نُشرت اليوم الأحد، إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد 3.1% في 2021.

وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 1.63 مليار دينار في سبتمبر 2021، ومن المتوقع استمرار زيادتها في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط، وفق ما نقلته "رويترز".

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% على أساس سنوي، ومن المقرر ضبط النفقات التشغيلية بما سيسمح باستهداف ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.

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