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منصة "بلدي" السعودية: أصدرنا 893 ألف رخصة إنشائية وتجارية

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السعودية

منصة "بلدي" السعودية: أصدرنا 893 ألف رخصة إنشائية وتجارية

إطلاق برنامج نقاط التصنيف بهدف تطوير خدمات قطاع التشييد والبناء

دبي - العربية.نت

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قالت منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إن عدد الرخص الإنشائية والتجارية في السعودية بلغ 893672 رخصة.

وكشفت المنصة أن عدد الرخص الإنشائية الصادرة عبرها بلغ 234149 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص للأنشطة التجارية 659523 رخصة.

وذكرت أن عدد القرارات المساحية بلغ 217213 قرارا صادرا من منصة بلدي، بينما وصل عدد المكاتب الهندسية المعتمدة في المنصة إلى 1162 مكتبا، مبينة أن عدد المستخدمين لمنصة خدمات بلدي 1760778 مستخدما، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامج نقاط التصنيف عبر منصة بلدي بهدف تطوير خدمات قطاع التشييد والبناء، حيث إن البرنامج يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة للمساهمة بارتقاء جودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أخيرا، عن تضمين أنشطة جديدة للتطوير العقاري خاضعة للتصنيف ضمن أنشطة التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية ISIC 4.

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