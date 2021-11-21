.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"المركزي السعودي" يرخص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات 

  • الخط
مدفوعات رقمية
مدفوعات رقمية
ساما

"المركزي السعودي" يرخص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات

ليرتفع عدد الشركات المرخصة لها إلى 14

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك المركزي السعودي، الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي شركة "الحلول الشاملة المالية" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة سداد الفواتير الإلكترونية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 14 شركة، إضافة إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.

وأضاف المركزي في بيان، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية.

ويتوافق ذلك مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

المركزي السعودي يعلن اعتماد أول منتج تأمين للمركبات ذاتية القيادة اقتصاد ساما المركزي السعودي يعلن اعتماد أول منتج تأمين للمركبات ذاتية القيادة

وأكد البنك على السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية.

وأشار إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الفن أخلاق".. أزمة بين حفيد فنان شهير وزوجة هاني شاكر
فيديو يثير زوبعة بمصر.. موظفو شركة اتصالات يضربون زبونا فيديو يثير زوبعة بمصر.. موظفو شركة اتصالات يضربون زبونا
الأكثر قراءة
منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية
المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح
رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس
هذه أفضل فاكهة.. يمكنك تناولها من أجل صحة أمعائك هذه أفضل فاكهة.. يمكنك تناولها من أجل صحة أمعائك
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
لاعبة شهيرة تختفي بعد اتهام بالتحرش .. ومقاطع مريبة تظهر لاعبة شهيرة تختفي بعد اتهام بالتحرش .. ومقاطع مريبة تظهر
قبل أن تذهب
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
اكتشف المزيد