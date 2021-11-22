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بريطانيا تتفاوض مع دول الخليج لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة

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اقتصاد الخليج

بريطانيا تتفاوض مع دول الخليج لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة

الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهراً

دبي - رويترز

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قال وزير الاستثمار البريطاني، جيري جريمستون، اليوم الاثنين، إن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكر جريمستون في مؤتمر في دبي أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهرا.

وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار) بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

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وفي أكتوبر الماضي، رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا آن ماري تريفيليان، عن إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرّة بين بريطانيا ومجلس التعاون، الذي جاء بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمين العام إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأكد الحجرف أن الإعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه لاستكمال هذه المفاوضات مع بريطانيا، إذْ ستعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، وفتح الأسواق أمام الشركات الخليجية والبريطانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بتوسيع التجارة والاستثمار بين الجانبين.

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