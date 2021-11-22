نقلة نوعية متوقعة بخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر

اعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مصر، بدء العمل بالترددات الجديدة، لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميغاهرتز من إجمالي حزمة الترددات التي حصلت على حق استخدامها شركات فودافون مصر، واتصالات مصر، بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات تقدر بــ 1.17 مليار دولار.

جاء ذلك بعد قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمليات طرح الترددات الجديدة بعرض 2×40 ميغاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التلفون المحمول في مصر مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها دوليًا، حيث أسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميغاهرتز وشركة اتصالات مصر على 20 ميغاهرتز، والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميغاهرتز.

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وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين حيث سيسهم تشغيل الترددات الجديدة في إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات، وعلى النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات الحاصلة على حق استخدام الترددات الجديدة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعظيم الاستفادة من الترددات الجديدة وتطبيق الإجراءات الفنية التي من شأنها تهيئة الشبكات ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي وإنهاء كافة الاختناقات التي قد تؤثر على جودة الخدمات بشكل سريع، ليلحظ المستخدمين بتحسن ملحوظ في جودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات مطلع العام المقبل وتزامناً مع المجهودات التي تمت لتسريع وتيرة إنشاء أبراج المحمول والتي أثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد الأبراج المنشأة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بإخلاء وتخصيص الترددات، وفي إطار الخطة الشاملة للجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.