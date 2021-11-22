وزير المالية المصري للعربية: زيادة فصلية للإيرادات الضريبية بـ 15%

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن أداء موازنة الدولة خلال الربع الأول لا يكون معبرا عن الأداء السنوي، لكنه بصفة عامة أظهر زيادة في الإيرادات الضريبية وصلت لمتوسط 15%.

توقع وزير المالية في مقابلة مع "العربية" تحسن الأداء الاقتصادي بالربع الثاني من العام المالي الحالي، بما فيها تحسن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

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وأشار إلى تأثير حالة التضخم، وارتفاع أسعار السلع عالميا، وأسعار الشحن والنقل واضطراب سلاسل الإمداد على تقديرات الموازنة.

وأكد أن العمل يجري على تعديلات ضرائب الأرباح الرأسمالية تمهيدا لإقرارها بالبرلمان، مجددا التأكيد على أن المستهدف كما هو معلن بالسابق طرح 5 شركات حكومية في البورصة حتى منتصف 2022.

من جانب آخر أوضح وزير المالية أن قرار التحوط ضد ارتفاع أسعار السلع يتم اتخاذه وفقا للظروف العالمية.