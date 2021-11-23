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استحواذ "القابضة ADQ" و"ألفا ظبي" على 15% في "Methanol OCI" بـ 1.37 مليار درهم

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أبوظبي

استحواذ "القابضة ADQ" و"ألفا ظبي" على 15% في "Methanol OCI" بـ 1.37 مليار درهم

سيتم ضم المجموعة كشركة ضمن سوق أبوظبي العالمي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "أو سي آي" OCI N.V، عن دخولها في تحالف استراتيجي مع اثنين من رواد الاستثمار بالعالم، وهما "القابضة" ADQ و"ألفا ظبي القابضة"، بهدف تمكين مجموعة Methanol OCI من التخطيط والاستفادة للعديد من مبادرات النمو في المستقبل.

وفي إطار التحالف، سيتم ضخ 375 مليون دولار (1.37 مليار درهم)، مقابل حصة 15% من مجموعة Methanol OCI، على أن يتم ضم المجموعة كشركة ضمن سوق أبوظبي العالمي.

ويركز التحالف على الميثانول النظيف كوقود للمستقبل، مع اعتبار الهيدروجين مادة أولية رئيسية، حيث سيمكن هذا التحالف مجموعة Methanol OCI من دفع وتسريع عجلة الانتقال إلى اقتصاد الهيدروجين.

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