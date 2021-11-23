الرئيس الأميركي: الاقتصاد يواجه تحديات.. وأسعار الوقود أزمة عالمية

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستجتاز قفزة في أسعار البنزين وقال إن سحبا منسقا من الاحتياطيات النفطية في عدد من الدول سيساعد في التعامل مع نقص في الإمدادات.

وأضاف بايدن أنه لا يبدو أن شركات الوقود تمرر هبوطا في أسعار الخام إلى المستهلكين.

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وقال إن زيادات الأسعار تنحسر في العادة بمرور الوقت لكن "هذا لا يعني أننا ينبغي أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر حتى تهبط الأسعار من تلقاء نفسها".

وأضاف بايدن خلال كلمة بشأن الاقتصاد وتخفيض الأسعار "الإجراءات التي اتخذناها لن تساعد في حل أزمة أسعار النفط بشكل فوري".

"تحرك عالمي منسق بشأن الاحتياطيات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض، والتحرك لن يحل المشكلة بين ليلة وضحاها لكنه سيحدث فرقا".

ولفت إلى أن الأسعار في محطات الوقود لا تهبط على الرغم من انخفاض في أسعار البيع بالجملة.

وأكد بايدن أن اقتصاد الولايات المتحدة ما زال يواجه تحديات.

وفي سياق متصل سجلت العقود الآجلة للنفط الأميركي عند التسوية في نهاية جلسة الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، نحو 78.50 دولار للبرميل، مرتفعة 1.75 دولار أو 2.28%.

وارتفعت عقود برنت تغلق مرتفعة 2.61 دولار، أو 3.27 %، عند 82.31 دولار للبرميل.