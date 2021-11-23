جيروم باول: سنحول دون أن تصبح معدلات التضخم مترسخة

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن العمل سيستمر لضمان عدم "ترسخ" معدلات التضخم في الولايات المتحدة عند مستوياتها المرتفعة حاليا.

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ترشيحه باول لولاية ثانية على رأس البنك المركزي الأكثر نفوذا في العالم، وسط زيادة معدلات التضخم التي شهدت أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة عقود.

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وينتظر ترشيح جيروم باول موافقة مجلس النواب ليصبح ساريا، حتى يبقى على رأس السياسة النقدية الأميركية لأربع سنوات أخرى.

كما أعلن بايدن عن تسمية Lael Brainard في منصب نائبة الرئيس للاحتياطي الفدرالي, وهي كانت بين الأسماء المرشحة لخلافة باول.