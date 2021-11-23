.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رويترز: مصر ستقترض 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات مستدامة

  • الخط
اقتصاد مصر مناسبة
جانب من العاصمة المصرية مدينة القاهرة
اقتصاد مصر

رويترز: مصر ستقترض 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات مستدامة

بعد سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت ثلاثة مصادر، إن مصر تقترب من الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة "كوفيد-19".

وقال أحد المصادر إن التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

كانت وزارة المالية المصرية، وقعت نهاية أغسطس 2021، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.

رئيس الوزراء المصري: طرح 5 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية السنة المالية أسواق المال البورصة المصرية رئيس الوزراء المصري: طرح 5 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية السنة المالية

وباعت مصر سندات على ثلاث شرائح بثلاثة مليارات دولار خلال سبتمبر الماضي، وقلصت العائد على جميع الشرائح بعد أن استقطبت طلبات بأكثر من 8.25 مليار دولار على ثاني بيع سندات لها في 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أبل تقاضي شركة إسرائيلية مصنعة لبرنامج تجسس استهدف مستخدميها أبل تقاضي شركة إسرائيلية مصنعة لبرنامج تجسس استهدف مستخدميها
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
الأكثر قراءة
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض
دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين
صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان
باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه
قبل أن تذهب
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
اكتشف المزيد