رويترز: مصر ستقترض 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات مستدامة

قالت ثلاثة مصادر، إن مصر تقترب من الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة "كوفيد-19".

وقال أحد المصادر إن التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

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كانت وزارة المالية المصرية، وقعت نهاية أغسطس 2021، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.

وباعت مصر سندات على ثلاث شرائح بثلاثة مليارات دولار خلال سبتمبر الماضي، وقلصت العائد على جميع الشرائح بعد أن استقطبت طلبات بأكثر من 8.25 مليار دولار على ثاني بيع سندات لها في 2021.