قفزة باستهلاك المصريين من السولار.. وواردات البوتاجاز تتراجع

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع ملحوظ في استهلاك المصريين من السولار خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 1166.9 ألف طن، بينما كان حجم الاستهلاك في أغسطس عام 2020 نحو 965 ألف طن، بزيادة بلغت نحو 201.9 ألف طن، مسجلاً زيادة نسبتها 21%.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجع الإنتاج المحلي من السولار بشكل طفيف، حيث بلغ نحو 804 آلاف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 881 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 77 ألف طن.

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في المقابل، سجلت الواردات المصرية من البوتاجاز تراجعا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي حجم الواردات في شهر أغسطس الماضي نحو 125 ألف طن، بينما كانت 154.2 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بتراجع بلغ نحو 29.2 ألف طن بنسبة انخفاض بلغت نحو 19%.

فيما تراجع الإنتاج المحلى من البوتاجاز، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 135.7 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 155 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 19.3 ألف طن.

كما ارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 4433 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 4211 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 222 ألف طن.

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي نحو 4584 ألف طن في شهر أغسطس الماضي "بيان مبدئي"، بينما كانت 3931 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 653 ألف طن.