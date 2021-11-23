مصر.. أسعار الهواتف تترقب قفزة كبيرة بعد هذا القرار

تترقب سوق الهواتف في مصر ارتفاعات جديدة بعدما نشرت الجريدة الرسمية قراراً برفع التعريفة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة إلى 10%.

وارتفعت التعريفة الجمركية بذلك إلى ضعف المعدل البالغ 5%، والذي فرضه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العام الماضي. وتنطبق الرسوم الجديدة على كافة أجهزة الهاتف المحمول التي تباع في السوق المصرية والتي يجري استيرادها من الخارج، باستثناء هواتف شركة "سيكو" والتي تصنع هواتفها محليا.

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ومن المقرر أن تتسبب الزيادة الجديدة في التعريفة الجمركية في ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 14% على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة.

وبموجب القرار، سترتفع التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى 10%، وواردات منتجات الرخام المصنعة بالكامل إلى 20%، مقارنة بنسبة 2% سابقا، فيما ستظل الرسوم الجمركية على الرخام الخام دون تغيير عند 2%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن تراجع كبير في واردات مصر من الهواتف المحمولة والقمح خلال شهر يوليو الماضي.

وأشارت بيانات الجهاز، إلى تراجع قيمة الواردات المصرية من أجهزة الهواتف المحمولة إلى 109.4 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 171.8 مليون دولار في شهر يوليو عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 36.3%.

وأوضح الجهاز أن الواردات المصرية من الهواتف المحمولة جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية الأكثر انخفاضا خلال تلك الفترة. وتضمنت القائمة كلا من حيث القمح والذي بلغت قيمة وارداته نحو 78.9 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت قيمتها نحو 133.2 مليون دولار في شهر يوليو عام 2020 بتراجع بلغت نسبته نحو 30.3%.

وشملت القائمة أيضا الواردات المصرية من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 163.5 مليون دولار، مقابل 210.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 22.5%، إلى جانب الواردات المصرية من فول الصويا بقيمة 130.4 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 206.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت نسبته 36.7%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت نحو 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 14.6%.