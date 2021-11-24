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عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني في الإمارات

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اقتصاد الإمارات

عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني في الإمارات

استئناف الدوام يوم الأحد 5 ديسمبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الإماراتية، أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 50 لدولة الإمارات، ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة.

وتحتفل الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام اتحاد الإمارات في 2 ديسمبر من كل عام، علما أن تأسيس الدولة كان في عام 1971.

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