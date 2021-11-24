تونس.. ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 33% لـ 2.3 مليار دولار

قال البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء إن التحويلات المالية من التونسيين العاملين في الخارج ارتفعت 33% في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام.

بهذه النسبة من الارتفاع وصلت قيمة التحويلات إلى 6.8 مليار دينار (2.35 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

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أظهرت أرقام البنك أن التحويلات بلغت 5.1 مليار دينار في الفترة نفسها في 2020.

من جانب آخر، فإنه من المتوقع أن تحتاج تونس إلى تمويل خارجي يصل إلى 6.7 مليار دولار لموازنة 2021، وذلك لمواجهة زيادة أسعار النفط، ونتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي التونسي إلى 7.7 مليار دولار تراجعت قيمة الدينار التونسي بنسبة 43%، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية.