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الإمارات: صندوق بـ 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا

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Turkish President Erdogan meets with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan. (Reuters)
محمد بن زايد وأردوغان
اقتصاد الإمارات

الإمارات: صندوق بـ 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا

عقب المحادثات بين ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي

دبي - العربية.نت

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

يأتي هذا الإعلان بحسب وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء عقب المحادثات التي جرت بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.

سيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

من جانب آخر قال مسؤول تركي اليوم الأربعاء، قبيل محادثات رفيعة المستوى في أنقرة، إن تركيا والإمارات ستبرمان اتفاقات في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية واللوجستيات، بحسب "رويترز".

وذكر المسؤول التركي أنه سيجري توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية وشركات تركية أخرى.

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