الأردن يطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير

قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس، إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن طرح مناقصة دولية جديدة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير.

وموعد تقديم عروض الأسعار في المناقصة هو أول ديسمبر/كانون الأول.

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كانت أسعار الغذاء العالمية، قد ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر. وكانت القراءة السابقة لسبتمبر عند 130 نقطة. وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ يوليو 2011.

وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 3.2% على أساس شهري.