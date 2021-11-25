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مصرف لبنان: سنلبي جميع طلبات "ألفاريز أند مارسال"

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مصرف لبنان

مصرف لبنان: سنلبي جميع طلبات "ألفاريز أند مارسال"

سبق أن انسحبت الشركة من عملية تدقيق حسابات المركزي في نوفمبر 2020

بيروت – رويترز

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قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الخميس، إنه سيمد شركة ألفاريز أند مارسال الاستشارية بجميع البيانات اللازمة لعملية المراجعة الجارية للبنك المركزي.

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الأربعاء، تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف، قائلا إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها رغم مرور شهر على بدء عملها.

أدلى عون بهذه التصريحات أثناء اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي للبنان في 2019 الذي دفع قطاعات واسعة من البلاد لبراثن الفقر.

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وقالت الرئاسة في بيان، إن سلامة وخليل أبلغا الرئيس أنهما "يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية" لتلبية طلبات الشركة".

كانت ألفاريز آند مارسال قد انسحبت من عملية التدقيق في حسابات البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لعدم حصولها على البيانات المطلوبة لتنفيذ المهمة. ووافقت على العودة في سبتمبر/ أيلول 2021 بعد أن وعدت السلطات بضمان حصولها على كل ما تحتاجه.

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