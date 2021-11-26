إسرائيل تقيد إجراءات السفر وتكتشف 5 إصابات بمتحور كورونا الجديد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اكتشاف 5 إصابات بالمتحور الجديد في جنوب إفريقيا.

كما أعلن، اليوم الجمعة، عن تقييد السفر من الدول التي ظهر فيها متحور كورونا الجديد، داعيا إلى رفع نسبة التطعيم لمواجهة المتحور الجديد.

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وقال بينيت، بحسب بيان صادر عن مكتبه، "نحن الآن على شفا حالة الطوارئ"، وذلك قبل توسيع الحظر الذي أعلنه يوم الخميس على دخول الأجانب من سبع دول إفريقية وسفر الإسرائيليين إليها.

وبموجب القيود الأوسع نطاقا، تمت إضافة جميع الدول الإفريقية، باستثناء دول شمال إفريقيا، إلى "القائمة الحمراء" لإسرائيل للبلدان التي تنطوي على خطورة عالية.

وقال بينيت، الذي التقى خبراء صحة إسرائيليين قبل إعلان القرار، إن هناك حالات إصابة قليلة بالسلالة الجديدة تم تسجيلها في إسرائيل.