الاتحاد الأوروبي يعتزم وقف الرحلات من جنوب إفريقيا لمواجهة متحور كورونا

قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إنه يريد وقف السفر الجوي من جنوب قارة إفريقيا لمواجهة انتشار نوع جديد من كوفيد-19.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان، إنها "تقترح، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، تفعيل مكابح الطوارئ لوقف السفر الجوي من منطقة جنوب إفريقيا".

مادة اعلانية

تم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا يقول العلماء إنه مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه وانتشاره السريع بين الشباب في غاوتنغ، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

ضربت الموجة الرابعة لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بشكل سيئ للغاية، حيث تتدافع الحكومات لتشديد القيود في محاولة لاحتواء الانتشار.

جاء اقتراح حظر الطيران في أعقاب إجراء مماثل من بريطانيا، أمس الخميس.

وأعلنت المملكة المتحدة أنها كانت تحظر الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وخمس دول أخرى في جنوب إفريقيا اعتبارًا من ظهر اليوم الجمعة، وأن أي شخص وصل مؤخرًا من تلك البلدان سيُطلب منه إجراء اختبار فيروس كورونا.

وقالت ألمانيا أيضا إنها تعتزم وقف أغلب الرحلات من دول جنوب القارة الإفريقية لمنع انتشار سلالة كورونا الجديدة.

باتت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء، فيما خفض المتحور دلتا الشديد العدوى فاعلية اللقاحات في لجم انتقال المرض، بنسبة 40% على ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1.5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى حصائل رسمية.

وفي المجموع، أودى الفيروس بأكثر من 5,16 مليون شخص في أنحاء العالم منذ نهاية العام 2019. إلا أن منظمة الصحة العالمية ترى أن حصيلة الجائحة قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.