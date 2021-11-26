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الحكومة اليابانية تدعو هذه الشركات لرفع الأجور أكثر من 3%

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اليابان اقتصاد
اليابان
اقتصاد اليابان

الحكومة اليابانية تدعو هذه الشركات لرفع الأجور أكثر من 3%

بهدف تحقيق دورة نمو وتوزيع الثروة

طوكيو - رويترز

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حث رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما قبل الجائحة على رفع الأجور بنسبة 3% أو أكثر خلال محادثاتها المتعلقة بالعمالة في فصل الربيع القادم، وذلك بهدف تحقيق دورة نمو وتوزيع الثروة.

وقال في اجتماع لجنة "الرأسمالية الجديدة" التي شكلها إن الحكومة ستساعد في اتخاذ خطوات لتشجيع الشركات على الكف عن السير في اتجاه تقليل الزيادات في الأجور وسلك اتجاه معاكس لذلك.

وأضاف: "أتوقع خلال محادثات العمالة في العام القادم أن ترفع الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما بعد الكورونا الأجور بنسبة 3% أو أكثر لبدء رأسمالية جديدة".

وتابع: "ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتهيئة المناخ لدعم زيادات الأجور في القطاع الخاص".

كانت الشركات اليابانية الكبرى ونقابات العمال قد اتفقت على رفع الأجور بنسبة 2.18% في 2019 وبنسبة 2% في 2020 وبنسبة 1.86% هذا العام.

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