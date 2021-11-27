"التجارة العالمية" ترجئ أول اجتماع وزاري منذ 4 سنوات بسبب أوميكرون

أرجأت منظمة التجارة العالمية الجمعة أول اجتماع وزاري لها منذ أربع سنوات، بسبب تدهور الوضع الصحي عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا تسمى "أوميكرون".

كان من المقرر أن يلتقي وزراء من أعضاء منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع في اجتماع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية.

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قالت منظمة التجارة العالمية إن أعضاءها وافقوا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على تأجيل المؤتمر الوزاري، بعد أن أدى تفشي السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من شأنها أن تمنع العديد من الوزراء من الوصول إلى جنيف. لم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع.

صنفت منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا بأنها "سلالة مثيرة للقلق". وقالت إن السلالة قد تنتشر بسرعة أكبر من الأشكال الأخرى للفيروس. ويسعى العلماء أيضا إلى معرفة ما إذا كانت مقاومة للقاحات.

حظرت سويسرا، مقر منظمة التجارة العالمية، الجمعة، الرحلات الجوية المباشرة من جنوب إفريقيا والمنطقة المحيطة بها وفرضت ضرورة إجراء اختبار والحجر الصحي على السفر من دول أخرى من بينها بلجيكا وهونغ كونغ وإسرائيل.

كانت منظمة التجارة العالمية تعتزم عقد اجتماع بشكل مباشر لكن القيود الجديدة تعني أن وفود أطراف رئيسية مثل جنوب إفريقيا والمفوضية الأوروبية التي مقرها بروكسل ستقتصر على وجود افتراضي إلى حد كبير.