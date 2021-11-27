مصر.. خطة إنتاج مبكر للذهب من الكشف التجاري في "إيقات" الصحراوية

ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، اجتماع الجمعية العمومية الأولى لشركة إيقات لمناجم الذهب المسؤولة عن تنمية كشف إيقات التجاري الذي تم تحقيقه بجهود مصرية خالصة.

أعلن الملا بحسب بيان صحافي إطلاق خطة طموحة لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 غرام في الطن.

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يعد الكشف الذي تحقق بمنطقة إيقات واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، في ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار.

كما يعد الكشف نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة ، وبذلك تكون إيقات ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وأضاف الملا أن تدشين الاجتماع الأول للشركة أحد ثمار برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والالتزام بكافة ما يمكن تنفيذه من ضوابط واشتراطات لتحقيق الأمن والسلامة للعمليات والمنشآت والعاملين، في ظل الرؤية الواضحة لأن تكون الشركة الجديدة بنظامها ونتائج أعمالها واستغلال الخبرات الوطنية المتراكمة والالتزام لدى هيئة الثروة المعدنية والشركاء والتعاون البناء مع جهات الدولة وتنمية المجتمع المحيط بمنطقة الامتياز لإقامة نموذج ناجح يحتذى به في مجال التعدين.