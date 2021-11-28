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الأردن.. نفقات متوقعة بـ 15 مليار دولار لميزانية عام 2022

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العاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان
اقتصاد الأردن

الأردن.. نفقات متوقعة بـ 15 مليار دولار لميزانية عام 2022

تمهد الطريق لتعافي النمو الاقتصادي إلى 2.7%

دبي - العربية.نت

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أقرَّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامَّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميَّة للسنة الماليَّة 2022، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمَّة لاستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقرارهما، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس الأحد، إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2022 تتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار).

وأضاف أن مسودة الميزانية تمهد الطريق لتعافي النمو إلى 2.7% بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود، بحسب "رويترز".

وأضاف العسعس في بيان أن البلاد اختتمت الأسبوع الماضي بنجاح المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي من أجل التعافي المستدام.

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