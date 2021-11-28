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السعودية تمدد صلاحية الإقامات والتأشيرات دون رسوم حتى هذا التاريخ

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من مطار الرياض الدولي يوم 31 مايو
من مطار الرياض الدولي
السعودية

السعودية تمدد صلاحية الإقامات والتأشيرات دون رسوم حتى هذا التاريخ

ضمن الجهود المتواصلة في المملكة للتعامل مع آثار الجائحة

دبي - العربية.نت

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بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 يناير 2022.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وسيتم التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وبينت المديرية: "سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون 31 يناير باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها".

وأشارت إلى تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى 31 يناير.

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