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السعودية: 1.4 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثاني

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السعودية: 1.4 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثاني

نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 56% على أساس سنوي

الرياض - العربية.نت

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قالت وزارة الاستثمار السعودية الأحد إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 1.4 مليار دولار في الربع الثاني لعام 2021.

أضافت الوزارة أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 56% على أساس سنوي، بحسب وكالة "رويترز".

تأتي هذه الأرقام باستثناء صفقة أرامكو بعد أن شهد الربع الثاني من 2021، موافقة شركة أرامكو السعودية في أبريل 2021، على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أولي قياسي جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر 2019.

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قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية إلى 51.86 مليار ريال (نحو 13.829 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021، مقارنة بنحو 3.098 مليار ريال (0.826 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020، بزيادة نحو 1574%، وفقاً لتحليل أجرته "العربية.نت"، على بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وبالمثل قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 664% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.79 مليار ريال (1.81 مليار دولار) صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الجاري.

كان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قال في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن المملكة ستحظى بمعدلات مرتفعة جدا للاستثمار الأجنبي في 2021 والأعوام المقبلة.

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