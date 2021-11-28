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ستاندرد آند بورز تحسن نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين

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اقتصاد البحرين

ستاندرد آند بورز تحسن نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين

بعد إصلاحات مالية

دبي - رويترز

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قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، في بيان إنها عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من "سلبي" إلى "مستقر" على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.

كانت البحرين، بعد التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا أرجأت في سبتمبر/أيلول خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها عامين وأعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال بيان ستاندرد آند بورز الصادر في مطلع الأسبوع: "حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي".

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وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر.

وسترفع البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ 10% العام المقبل وهي خطوة تفيد تقديرات ستاندرد آند بورز بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا من حوالي 1.7% من الناتج المحلي هذا العام.

وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024 وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلا من زيادة الإيرادات غير النفطية.

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