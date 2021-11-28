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مصر.. حصيلة النقد الأجنبي تصعد 5.6% لـ128.9 مليار دولار

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اقتصاد مصر

مصر.. حصيلة النقد الأجنبي تصعد 5.6% لـ128.9 مليار دولار

القاهرة - خالد حسني

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كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي متحصلات النقد الأجنبي بنسبة 5.6% خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت نحو 128.9 مليار دولار، مقابل نحو 122.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018/ 2019.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفق بيانات النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي في مصر للعام المالي 2019 /2020، أن المتحصلات الحكومية مثلت أبرز القطاعات زيادة في متحصلات النقد الأجنبي، حيث بلغت نحو 3.9 مليار دولار في 2019/ 2020، مقابل نحو 0.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 457%.

وفق البيانات، فقد بلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي نحو 2.143 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، مرتفعة بنسبة 15.3% عن العام السابق، وجاءت مدفوعات الحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 27.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 70%.

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وتركزت قيمة متحصلات النقد الأجنبي الوافدة من حيث التنوع الجغرافي في المنطقة العربية، في حين تركزت مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة من حيث التنوع الجغرافي تجاه دول القارة الأوروبية.

وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الكوميسا والتي تضم 21 دولة لتصل إلى 4.1 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار في العام السابق، في الوقت الذي ارتفع فيه ميزان المعاملات النقدية ليحقق فائضا يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، مقابل 3 مليارات دولار في العام السابق متأثرة بالتوجه العام نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الأفريقية.

وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 7.75 مليار دولار مقابل نحو 3.66 مليار دولار في العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت نحو 111.7%.

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