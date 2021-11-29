الرئيس الصيني: سنرسل مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى إفريقيا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى التعاون الصيني الإفريقي اليوم الاثنين، إن بلاده سترسل مليار جرعة أخرى من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية.

وأضاف شي أنه سيجري إنشاء مركز صيني إفريقي لتزويد المؤسسات المالية الإفريقية بخط ائتمان قيمته 10 مليارات دولار.

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وأردف أن الصين ستشجع شركاءها على استثمار ما لا يقل عن 10مليارات دولار في إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.