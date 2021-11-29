بايدن: لا نتوقع المزيد من قيود السفر بسبب متحور "أوميكرون"

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الحاجة لعدة أسابيع لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات ضد متحور كورونا الذي ظهر في جنوب إفريقيا المسمى "أوميكرون".

وقال بايدن في كلمة له، اليوم الاثنين، إن الحصول على اللقاحات كاملة أهم طريقة لمواجهة متحورات كورونا.

مادة اعلانية

وتعهد بأن الولايات المتحدة ستقوم بجهود مواجهة تفشي السلالات الجديدة من الفيروس المستجد، مؤكداً بقوله: سنحارب متحور كورونا الجديد وسننتصر عليه.

وأكد أن لدى بلاده الأدوات اللازمة لمواجهة متحور كورونا الجديد، معتبراً أن الإعلان السريع عن متحور جنوب إفريقيا يساعدنا كثيرا في مواجهة كورونا.

وبحسب فرانس برس، قال بايدن إنه لا يتوقع المزيد من قيود السفر على أوميكرون.