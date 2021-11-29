.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايدن: لا نتوقع المزيد من قيود السفر بسبب متحور "أوميكرون"

  • الخط
الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
لقاح كورونا

بايدن: لا نتوقع المزيد من قيود السفر بسبب متحور "أوميكرون"

الرئيس الأميركي: نحتاج لأسابيع لمعرفة فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الحاجة لعدة أسابيع لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات ضد متحور كورونا الذي ظهر في جنوب إفريقيا المسمى "أوميكرون".

وقال بايدن في كلمة له، اليوم الاثنين، إن الحصول على اللقاحات كاملة أهم طريقة لمواجهة متحورات كورونا.

وتعهد بأن الولايات المتحدة ستقوم بجهود مواجهة تفشي السلالات الجديدة من الفيروس المستجد، مؤكداً بقوله: سنحارب متحور كورونا الجديد وسننتصر عليه.

وأكد أن لدى بلاده الأدوات اللازمة لمواجهة متحور كورونا الجديد، معتبراً أن الإعلان السريع عن متحور جنوب إفريقيا يساعدنا كثيرا في مواجهة كورونا.

وبحسب فرانس برس، قال بايدن إنه لا يتوقع المزيد من قيود السفر على أوميكرون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري
الأكثر قراءة
احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني
من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟ من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟
تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا
خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون
قبل عاصفة التضخم.. محلل يتوقع زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال عامين قبل عاصفة التضخم.. محلل يتوقع زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال عامين
قبل أن تذهب
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
اكتشف المزيد