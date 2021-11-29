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"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في السعودية

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اقتصاد السعودية

"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في السعودية

​​​​متوسط سرعات التحميل للإنترنت المتنقل ينمو 1.36% خلال الربع الثالث

دبي - العربية.نت

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 149.06 ميجابت في الثانية، بنسبة نمو تقدر بـ 1.36%، مقارنةً بالربع الثاني من هذا العام؛ وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وذكرت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي، اليوم الاثنين، أن شركة “STC" تصدرت قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.34 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 135.72، فيما حلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 121.70 ميجابت في الثانية.

فيما تصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت للإنترنت الثابت بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 154.44 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "سلام" في المركز الثاني بمتوسط سرعة يبلغ 100.02 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة "STC" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يبلغ 91.48 ميجابت في الثانية.

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كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "STC" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في كافة مناطق المملكة ما عدا منطقتي الرياض والمدينة المنورة التي حققت فيهما شركة "زين" المركز الأول على مستوى سرعة التحميل للإنترنت المتنقل.

متوسط سرعة الإنترنت في السعودية
متوسط سرعة الإنترنت في السعودية

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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