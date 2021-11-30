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الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق خطة بنية تحتية ضخمة

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المركزي الأوروبي
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق خطة بنية تحتية ضخمة

استراتيجية "المخرج العالمي" ستركز على مشروعات الرقمنة والنقل والطاقة والتجارة

دبي - العربية.نت

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يستعد الاتحاد الأوروبي لكشف النقاب عن خطة بنية تحتية ضخمة في أوروبا، ربما تأتي على غرار الخطة الأميركية بهذا الجانب.

تتضمن الاستراتيجية الجديدة إنفاق أكثر من 40 مليار يورو (45.9 مليار دولار) على التكنولوجيا والبنية التحتية، وهي جزء أساسي في مواجهة الغرب لبرنامج «الحزام والطريق» الصيني، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وفقاً لمسودة اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ» منتصف الشهر الحالي سوف تركز استراتيجية «المخرج العالمي» للاتحاد الأوروبي على مشروعات الرقمنة والنقل والطاقة والتجارة.

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تهدف الخطة إلى تعزيز مصالح أوروبا وقدرتها التنافسية على مستوى العالم، مع تعزيز المعايير والقيم البيئية المستدامة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

تأتي الاستراتيجية عقب اتفاق بقيادة الولايات المتحدة تم التوصل إليه خلال قمة مجموعة السبع في يوليو /تموز، حين اتفق القادة على إطلاق مبادرة بنية تحتية عالمية تسمى «إعادة بناء عالم أفضل» للمساعدة في تضييق فجوة الحاجة إلى البنية التحتية في العالم النامي وتوفير منافس أخضر لمبادرات الصين الطموحة.

جاء في المسودة أن خطة «المَخرج العالمي» سوف توفّر «علامة تجارية شاملة لاستثمارات الاتحاد الأوروبي الواسعة بالفعل في البنية التحتية على مستوى العالم، وذلك للسماح بتنسيق أفضل بين الدول الأعضاء، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين وفتح الطريق أمام التمويل».

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