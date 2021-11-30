السعودية تدعم باكستان بوديعة وتمول مشتقات نفطية بـ4.2 مليار دولار

وقع الصندوق السعودي للتنمية، اتفاقيتين اقتصاديتين مع الجانب الباكستاني بقيمة 4.2 مليار دولار.

شملت الاتفاقية الأولى وديعة بقيمة 3 مليارات دولار، تقدمها المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني لدعم احتياطي العملة الأجنبية، ومساعدة باكستان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

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وخُصِّصت الاتفاقية الثانية لدعم المملكة لتمويل تجارة المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد: "نوقّع هاتين الاتفاقيتين اليوم مع وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الباكستاني؛ تنفيذاً للتوجيه الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتمويل تجارة المشتقات النفطية ودعم احتياطي باكستان بالعملة الأجنبية، من أجل الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي لباكستان ومساعدة حكومته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا."

وأضاف: "تعد هاتين الاتفاقيتين امتدادا للدعم الذي تقدمه المملكة لجمهورية باكستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية، حيث نفذ الصندوق منذ تأسيسه 3 منح بمبلغ إجمالي يزيد عن 333 مليون دولار، للإسهام في تنفيذ 23 مشروعاً في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى 20 قرضاً تنمويا، بمبلغ يصل إلى نحو مليار دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والبينة التحتية.

وأضاف أن الصندوق السعودي للتنمية قدم سابقاً من خلال برنامج الصادرات السعودي 12 عملية تمويل وضمان صادرات بمبلغ إجمالي يزيد عن 4.7 مليارات دولار، ويأتي ذلك دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار التعاون مع الحكومة الباكستانية ومع المنظمات الدولية لتحقيق العيش الكريم للشعب الباكستاني وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي".

من جانبه قال وزير الاقتصاد الباكستاني عمر أيوب خان، إن هذا الدعم سيساعد باكستان في تحسين اقتصادها وسيخفف الضغط الذي تواجهه العملة الباكستانية بسبب تعزيز احتياطي العملة الصعبة، ويساعد كذلك في تعزيز الصادرات والسيطرة على التضخم.

وأضاف أن باكستان تقدر الوقفات الصادقة التي تقفها المملكة معها في كل المحن والأوقات الصعبة، موضحاً أن هذا الدعم الذي قدمته المملكة جاء في وقت تواجه فيه باكستان أزمة اقتصادية حادة.

مما يذكر أنه في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني، استفادت باكستان من مبادرة تأجيل الديون التي أسهمت بها المملكة بشكل أساسي من خلال مجموعة العشرين، حيث تم تأجيل الديون المستحقة على باكستان لصالح برنامج الصادرات السعودية، البالغة قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال، إضافة إلى مبادرة تأجيل الديون المستحقة على قروض الصندوق الإنمائية التي تبلغ حوالي 152 مليون ريال.