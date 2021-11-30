العملة التركية تهوي لمستوى 13.45 ليرة أمام الدولار

هوت الليرة التركية إلى أعماق جديدة مقابل الدولار الأميركي واليورو، الثلاثاء، في ختام خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق، بعد أن أيد الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيفات كبيرة في أسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.

هبطت الليرة 5% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 13.4515 مقابل الدولار متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي، عندما دافع أردوغان عن التيسير النقدي الذي وصفه خبراء اقتصاديون كثيرون بأنه متهور.

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تعافت الليرة قليلا إلى 13.35 مقابل الدولار عند الساعة 1635 بتوقيت غرينتش. ولامست أيضا مستوى منخفضا عند 15.06 مقابل اليورو.

خسرت الليرة 45% من قيمتها منذ بداية العام و29% هذا الشهر وحده أمام العملة الأميركية. كان أردوغان، قال إنه "لن يتنازل عن خفض أسعار الفائدة" متوقعا أن "التضخم سينخفض قبل انتخابات 2023".

تراجعت الليرة التركية أمس ما يزيد عن 4% مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة ومتقلبة، مقتربة من المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.

سجلت العملة التركية الثلاثاء الماضي مستوى متدنيا بعد أن دافع أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15%، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى 20%.